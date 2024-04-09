СК возбудил дело о финансировании терроризма чиновниками США и стран НАТО

Проверка проведена по обращению депутатов Госдумы после теракта в "Крокусе"

Уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО возбудил Следственный комитет России. Дело возбуждено по итогам проверки, организованной по обращению депутатов после теракта в "Крокус сити холле".

Следствие установило, что чиновники США и стран НАТО использовали денежные средства, поступавшие через коммерческие организации – такие, как действующая на Украине нефтегазовая компания "Бурисма Холдингс" - для финансирования террористических актов в России. Цель этих акций - устранение видных политических и общественных деятелей и причинение экономического ущерба, сказано в сообщении комитета.

СК во взаимодействии со спецслужбами и финансовой разведкой проверяет источники и движение денежных средств в размере нескольких миллионов долларов США. Также устанавливается причастность конкретных лиц из числа сотрудников органов власти, общественных и коммерческих организаций стран Запада, отрабатываются связи исполнителей терактов с иностранными кураторами.

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