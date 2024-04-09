Украинский уклонист бродил по горам в поисках Румынии

Мужчина прошел пешком 70 километров

Уклонист из Украины неделю бродил по горам, пытаясь отыскать путь в Румынию. Историю рассказали в государственной пограничной службе Украины. Она выложена в телеграм-канале ведомства.

42-летний гражданин отправился в Карпаты искать дорогу в соседнее государство. Он не учел, что в горах много снега и высота его достигает двух метров. Кроме того, ему на пути часто попадались дикие звери. За неделю мужчина прошел порядка 70 километров. После этого его обнаружили украинские пограничники.

Уклонисту помогли спуститься с гор. А после составили протокол за попытку незаконного пересечения границы.

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