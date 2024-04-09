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Мишустин озвучил условия, при которых экономика России выйдет в ТОП-4

18:00
  • вторник
  • 09 апреля 2024

Этому поможет наращивание инвестиций и трансформации на рынке труда

Михаил Мишустин назвал условия, при которых к 2030 году экономика России войдет в четверку крупнейших в мире. Своим мнением глава правительства поделился на стратегической сессии "О развитии экономики предложения", сообщает ТАСС.

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Премьер считает, что необходимо форсировать приток инвестиций, трансформировать рынок труда, развивать инфраструктуру опережающими темпами и делать реальный сектор эффективнее. В ближайшие шесть лет это позволит войти в четверку крупнейших мировых экономик по паритету покупательной способности.

Для этого инвестиции должны идти в первую очередь в капиталоемкие отрасли. Работать на обеспечение промышленного и технологического суверенитета. А рынок труда должен стать более гибким, чтобы вовремя производить переподготовку кадров. Среди прочего премьер также предложил нарастить экспорт несырьевых и неэнергетических товаров. В первую очередь в дружественные страны.

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