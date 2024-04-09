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МАГАТЭ объявило о внеочередном заседании из-за ситуации вокруг ЗАЭС

17:13
  • вторник
  • 09 апреля 2024

Оно назначено на 11 апреля

Внеочередное заседание Международного агентства по атомной энергии состоится 11 апреля. МАГАТЭ обсудит ситуацию, сложившуюся вокруг Запорожской АЭС, сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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Внеочередная сессия Совета управляющих МАГАТЭ, посвященная последним опасным событиям на ЗАЭС, состоится в четверг во второй половине дня, написал Ульянов в своем Telegram-канале.

В течение последних двух дней украинские беспилотники несколько раз атаковали ЗАЭС. Обломки одного дрона упали на кровлю 6 энергоблока, другой БПЛА атаковал уникальный тренажерный центр Запорожской атомной электростанции. В МАГАТЭ считают, что удар украинского беспилотника по ЗАЭС напрямую не угрожает ядерной безопасности.

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