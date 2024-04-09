МАГАТЭ объявило о внеочередном заседании из-за ситуации вокруг ЗАЭС

Оно назначено на 11 апреля

Внеочередное заседание Международного агентства по атомной энергии состоится 11 апреля. МАГАТЭ обсудит ситуацию, сложившуюся вокруг Запорожской АЭС, сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Внеочередная сессия Совета управляющих МАГАТЭ, посвященная последним опасным событиям на ЗАЭС, состоится в четверг во второй половине дня, написал Ульянов в своем Telegram-канале.

В течение последних двух дней украинские беспилотники несколько раз атаковали ЗАЭС. Обломки одного дрона упали на кровлю 6 энергоблока, другой БПЛА атаковал уникальный тренажерный центр Запорожской атомной электростанции. В МАГАТЭ считают, что удар украинского беспилотника по ЗАЭС напрямую не угрожает ядерной безопасности.

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