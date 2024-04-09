Заключенным обещают полную амнистию

Заключенным американских тюрем из числа представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей предлагают полную амнистию. Частные военные компании при участии властей США занимаются их вербовкой для отправки в ряды ВСУ, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

В СВР отметили, что США прибегают ко все более отчаянным методам в попытках переломить ситуацию на украинском театре военных действий. По данным службы, первую партию головорезов планируется забросить в зону боевых действий уже летом. Бандформирование будет состоять из нескольких сотен мексиканцев и колумбийцев.

Если пилотный проект пополнения рядов ВСУ латиноамериканскими уголовниками удастся, то программа будет продолжена. В то же время, по данным СВР, в процессе вербовки уже возникли проблемы. Без благословения наркобаронов ни один бандит не решится сотрудничать с американскими властями. А переговоры представителей властей с главарями идут тяжело – те стремятся как можно дороже продать своих отморозков, передает ТАСС.

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