Украинский дрон атаковал село в Белгородской области

Еще четыре беспилотника сбила ПВО

Очередную попытку киевского режима устроить теракт на российской территории пресекли силы противовоздушной обороны. Около 16.00 мск дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата, сообщили в Минобороны.

Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новой атаке дронов. Беспилотник-камикадзе ВСУ ударил по селу Графовка Краснояружского района. Как написал глава региона в Telegram, взрыв повредил инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении еще двух беспилотников ВСУ. По данным военного ведомства, средства ПВО сбили украинские дроны в 15:30 по московскому времени.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"