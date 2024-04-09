Паводковые воды подошли к федеральной трассе М-5

Обочины дороги отсыпают скальным грунтом

К федеральной трассе М-5 вплотную подступают паводковые воды. Об этом сообщает ТАСС. Переливы в ближайшее время ожидаются в районе 118 километра в Оренбургской области.

Сейчас на обочинах дороги сделаны насыпи из скального грунта на протяжении 250 метров. Для этого привлекали 7 единиц дорожной техники. Однако необходимо обустроить такие же заграждения еще на двух участках трассы.

Регион топит из-за резкого подъема уровня в реках. Так в реке Урал вода сейчас поднялась на уровень 915 сантиметров. Критическая отметка - 930 сантиметров. Если она будет пройдена, то затопит Оренбург. В городе уже готовы объявить эвакуацию.

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