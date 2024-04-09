Боррель потребовал вывести российские войска с Запорожской АЭС

Он таже осудил удары ВСУ беспилотниками по станции

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и международной политике Жозеп Борель потребовал от России вывести войска с Запорожской АЭС. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Он также осудил атаки беспилотников на станцию. Поскольку это "повышает риск ядерного инцидента". Однако дипломат не уточнил, что атаки свершаются дронами вооруженных сил Украины. Боррель добавил, что полностью поддерживает работу генерального директор МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

7 апреля ВСУ трижды наносили удары по атомной электростанции. Прилет был в районе грузового порта и столовой. Поврежден грузовик, пострадали три человека.

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