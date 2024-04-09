Пять человек пропали без вести после взрыва на ГЭС в Италии

Еще трое серьезно пострадали

Взрыв прогремел днем 9 апреля на гидроэлектростанции на севере Италии. Три человека получили серьезные травмы, еще пятеро рабочих числятся пропавшими без вести, сообщил представитель пожарной команды.

По данным агентства Reuters, ЧП произошло на плотине на озере Сувиана, расположенном между городами Болонья и Флоренция. Гидроэлектростанция управляется энергетической группой Enel.

По словам представителя местной власти, взрыв произошел около 15:00 по местному времени. Причины происшествия пока неизвестны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"