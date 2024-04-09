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Пять человек пропали без вести после взрыва на ГЭС в Италии

18:40
  • вторник
  • 09 апреля 2024

Еще трое серьезно пострадали

Взрыв прогремел днем 9 апреля на гидроэлектростанции на севере Италии. Три человека получили серьезные травмы, еще пятеро рабочих числятся пропавшими без вести, сообщил представитель пожарной команды.

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По данным агентства Reuters, ЧП произошло на плотине на озере Сувиана, расположенном между городами Болонья и Флоренция. Гидроэлектростанция управляется энергетической группой Enel.

По словам представителя местной власти, взрыв произошел около 15:00 по местному времени. Причины происшествия пока неизвестны.

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