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Российский экспортный центр проводит конкурс "Экспортер года 2024"

18:53
  • вторник
  • 09 апреля 2024

Заявки принимаются до 30 июня

Российский экспортный центр в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России и Минсельхоза России проводит Всероссийский конкурс "Экспортер года 2024".

Принять участие в конкурсе могут крупные компании, малый и средний бизнес и индивидуальные предприниматели, достигшие наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

Заявки принимаются до 30 июня. Участие бесплатное. Подать заявку можно на сайте Российского экспортного центра https://www.exportcenter.ru/awards.

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