ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мужчину, угрожавшего сжечь храм, задержали в Зеленограде

19:04
  • вторник
  • 09 апреля 2024

Нетрезвый человек заявил, что "разочаровался в Боге"

Нетрезвый мужчина устроил дебош в храме Архангела Михаила в Зеленограде. Для его задержания пришлось вызывать сотрудников Росгвардии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Москве появится храм в честь Александра Невского

Отмечается, что дебошир объяснил свой поступок разочарованием в Боге. 37-летний уроженец Удмуртии зашел в храм и начал нецензурно выражаться. После этого разбил икону "Неупиваемая чаша" и начал угрожать священнику физической расправой.

Также говорил, что сожжет храм. Священнику пришлось вызвать сотрудников Росгвардии. Для дальнейшего разбирательства дебошира передали сотрудникам полиции.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Полиция
Полиция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.