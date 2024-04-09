Мужчину, угрожавшего сжечь храм, задержали в Зеленограде

Нетрезвый человек заявил, что "разочаровался в Боге"

Нетрезвый мужчина устроил дебош в храме Архангела Михаила в Зеленограде. Для его задержания пришлось вызывать сотрудников Росгвардии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что дебошир объяснил свой поступок разочарованием в Боге. 37-летний уроженец Удмуртии зашел в храм и начал нецензурно выражаться. После этого разбил икону "Неупиваемая чаша" и начал угрожать священнику физической расправой.

Также говорил, что сожжет храм. Священнику пришлось вызвать сотрудников Росгвардии. Для дальнейшего разбирательства дебошира передали сотрудникам полиции.

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