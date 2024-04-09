Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине

Москва поднимет вопрос поставок оружия Киеву

Концовка недели в Совете Безопасности ООН опять будет украинской. Как сообщил первый заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский, Москва запросила в Совбезе на 12 апреля заседание по поставкам вооружений Западом киевским властям.

Полянский написал в Telegram, что на 10:00 по Нью-Йорку в четверг, 11 апреля, западники запросили свое традиционное заседание по гуманитарной ситуации на Украине. Российская сторона не стала ломать традицию и позволять Западу беспрепятственно продвигать свой нарратив.

Москва ответным жестом запросила отдельное заседание по поставкам западного оружия киевскому режиму - на 10:00 по Нью- Йорку 12 апреля. Полянский пообещал постараться подобрать к этому заседанию интересного докладчика.

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