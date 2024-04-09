Мишустин: Экономика России показывает уверенный рост

Увеличился оборот розничной торговли

Российская экономика показывает уверенный рост сразу по нескольким показателям. Как заявил на стратегической сессии глава кабмина Михаил Мишустин, увеличился оборот розничной торговли – в феврале он составил 12%, безработица вновь обновила исторический минимум – 2,8%.

Задача к 2030 году вывести экономику страны в четверку крупнейших в мире по паритету покупательной способности. Именно такой ориентир поставил глава государства в своём послании Федеральному собранию. Для этого важно повышать роль России в глобальной торговле за счёт поставок несырьевой продукции, развивать отечественную промышленность и внедрять перспективные технологии.

"Наша экономика продолжает уверенно развиваться. По оценке Министерства экономического развития, в январе ВВП вырос почти на 5%, а в феврале уже на 7,7%. Укрепился рост и в промышленности, это около 8,5% в феврале", - отметил Мишустин.

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