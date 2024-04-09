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Мишустин: Экономика России показывает уверенный рост

22:24
  • вторник
  • 09 апреля 2024

Увеличился оборот розничной торговли

Российская экономика показывает уверенный рост сразу по нескольким показателям. Как заявил на стратегической сессии глава кабмина Михаил Мишустин, увеличился оборот розничной торговли – в феврале он составил 12%, безработица вновь обновила исторический минимум – 2,8%.

Задача к 2030 году вывести экономику страны в четверку крупнейших в мире по паритету покупательной способности. Именно такой ориентир поставил глава государства в своём послании Федеральному собранию. Для этого важно повышать роль России в глобальной торговле за счёт поставок несырьевой продукции, развивать отечественную промышленность и внедрять перспективные технологии.

"Наша экономика продолжает уверенно развиваться. По оценке Министерства экономического развития, в январе ВВП вырос почти на 5%, а в феврале уже на 7,7%. Укрепился рост и в промышленности, это около 8,5% в феврале", - отметил Мишустин.

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