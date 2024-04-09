В Петергофе идет генеральная уборка

За ограждениями работают смотрители

Петергоф готовится к новому туристическому сезону - полным ходом идет генеральная уборка. Смотрители вручную моют экспонаты. Садовники расчищают газоны и уже высадили знаменитые цветники из роз.

Если тщательно протереть хрустальные подвески старинного паникадила от пыли, заметно, что они имеют нежно-сиреневый оттенок. Это очень важная историческая деталь.

"При формировании подвесок такой формы хрусталь нагревали и добавляли кристаллы марганца, и хрусталь приобретал цвет с оттенком, а почему? Потому что в то время еще не умели делать такой кристально чистый хрусталь", - пояснила Нина Вахания, начальник экспозиционной службы ГМЗ "Петергоф".

Чтобы в подробностях рассмотреть старинные интерьеры, их нужно содержать в идеальной чистоте. Это очень непросто. Только люстр во дворце несколько десятков. А еще тысячи квадратных метров наборного паркета.

Когда-то полы полировали лакеи, надев на ноги войлочные тапки. Теперь это делают машины. А вот предметы интерьера до сих пор очищают вручную. Многие вещи - мемориальные, то есть принадлежали реальным историческим личностям.

Генеральная уборка дворцовых помещений - процесс, имеющий четкие разграничения. До ограждений, где ходят люди, убирают рабочие, за ограждениями работают смотрители, только они имеют право прикасаться к историческим предметам.

Гобелены, книги, фарфоровые статуэтки - все это сделано из разных материалов и требует разного подхода и знаний. Пыль с малахитовых столешниц смахивают беличьей пуховкой. Для книг и рабочих бумаг в мужских кабинетах нужна широкая приплюснутая кисть. Самое сложное - это всякие мелочи в дамских будуарах.

Большой Меншиковский дворец - резиденция первого губернатора Петербурга Александра Меншикова, ближайшего сподвижника Петра I. Он построен в начале 18 века неподалеку от летней Петровской резиденции, Петергофа. Поместье назвали Ораниенбаум, в переводе с немецкого "померанцевое дерево" - или севильский апельсин. Когда-то здесь была целая оранжерея таких деревьев.

После опалы Меншикова и его ссылки дворец переходил разным владельцам из числа придворных. Во время Великой Отечественной был полностью уничтожен, руины заброшены, а само место практически забыто туристами. А вот масштабная реставрация, которая длилась два десятилетия, вернула Ораниенбауму статус роскошной достопримечательности Петербурга - не только дворцу, но и его паркам.

В подражание императорскому вкусу, здесь, конечно же, есть и узорные газоны, и фигурные кипарисы, и мраморные аллегорические скульптуры. Это копии из искусственного мрамора, оригиналы из итальянского камня, спрятаны в запасниках, чтобы сохранились для потомков. Но и копии все равно заботливо укрывают на зиму, такова традиция.

А еще Ораниенбаум знаменит своими роскошными цветниками. Их создают по историческим ландшафтным проектам, копируя европейские сады 18-19 веков. Парковые клумбы летом - это настоящая мозаика из цветов.

Одних сортовых роз здесь более 300 кустов. Саженцы привезены со всего мира, даже из Китая. Они прекрасно перезимовали и должны зацвести к началу туристического сезона - майским праздникам.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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