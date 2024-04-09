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Три человека погибли при взрыве дамбы в Италии

19:44
  • вторник
  • 09 апреля 2024

Шесть человек числятся пропавшими без вести

Три человека погибли в результате взрыва на дамбе водохранилища в области Эмилия-Романья на севере Италии. Еще трое рабочих получили ранения, шесть человек числятся пропавшими без вести.

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Как сообщил телеканал Rainews24 со ссылкой на заявление префектуры Болоньи, взрыв на водохранилище Сувиана произошел на генераторе, подключенном к турбине электростанции, регулирующей уровень воды в хранилище. Эпицентр расположен на минус девятом этаже сооружения, ниже уровня воды.

Представитель пожарных сообщил, что спасатели пытаются проникнуть вглубь дамбы, где наблюдается сильное задымление. Нижние помещения могут быть затоплены. На месте работают карабинеры и около 60 пожарных. На поиски пропавших вылетели спасательные вертолеты.

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