Сенатор Тубервилл заявил, что на поддержку Украины потрачено 300 миллиардов долларо

300 миллиардов долларов уже потратили США на нужды Украины. Это расходы за последние десять лет. Такие цифры озвучил сенатор Томми Тубервилл во время слушаний в комитете по делам вооруженных сил, сообщает РИА Новости. Он добавил, что сейчас на Украину отправляется по 80 тысяч долларов ежесекундно.

Заместитель министра обороны США Майкл Макорд не согласился с подсчетами сенатора. Он считает, что это слишком большая сумма. И если эти средства и уходили Киеву, то до начала конфликта. После февраля 2022 года Украина получила лишь 40 миллиардов долларов.

Тубервилл не смог привести каких-либо доказательств своих расчетов. Однако в сенате скептически относятся к необходимости выделять Киеву дополнительные средства.

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