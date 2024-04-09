Американский пилот прямо перед вылетом чинил выпавший иллюминатор

Пассажирка сняла на видео, как пилот самостоятельно ремонтирует самолет

Выпавший иллюминатор пришлось вставлять за несколько минут до вылета пилоту авиакомпании American Airlines. Его работу сняла на видео пассажирка, которая уже вошла на борт воздушного судна. Ролик опубликовал телеграм-канал Mash.

Самолет должен был лететь из Денвера в Даллас. За несколько минут до вылета пилоту пришлось вставлять стекло иллюминатора и закреплять его уплотнителем. Чем закончилась эта история - не сообщается.

Напомним, в США уже зафиксировано несколько случаев, когда самолеты разваливались прямо в воздухе. Один такой инцидент произошел во время посадки и пассажиры пережили несколько неприятных минут из-за того, что иллюминатор выпал вместе с частью обшивки.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"