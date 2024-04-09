Путин оценил вклад создателей "Искандера" и "Панциря" в СВО

Боевые машины помогают достойно выполнять задачи

Боевые машины и ракетные комплексы "Искандер-М" и "Панцирь" помогают достойно выполнять задачи специальной военной операции на Украине. Президент России Владимир Путин поздравил создателей этих вооружений – холдинг "Высокоточные комплексы" - с 15-летием.

Как отметил российский лидер в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, коллектив холдинга бережно хранит и развивает замечательные традиции своих предшественников. В то же время, активно внедряются новейшие технологии и перспективные решения.

Президент напомнил, что в годы Великой Отечественной войны предприятия быстро наладили выпуск приборов для военной техники и танков Т-34. Сегодня созданные сотрудниками современные, мощные ракетные комплексы, боевые машины пехоты и десанта помогают российским героям достойно выполнять задачи СВО.

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