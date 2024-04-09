Умер лауреат Нобелевской премии Питер Хиггс

Ученый предсказал существование бозона

В Великобритании скончался знаменитый ученый-физик, лауреат Нобелевской премии по физике Питер Хиггс. Ему было 94 года, сообщает РИА Новости. Хиггс известен как человек, который предсказал открытие бозона. Частица получила имя в честь него - бозон Хиггса.

Существование частицы он предсказал в 1960-х годах. А открыт бозон Хиггса был только в 2012. Сам физик заявил, что не ожидал экспериментального подтверждения своей теории при жизни. Однако это произошло в лаборатории ЦЕРН.

В 2013 году ему вручили Нобелевскую премию по физике.

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