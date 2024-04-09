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Гросси усмотрел угрозу в ударе по тренажерному центру ЗАЭС

21:31
  • вторник
  • 09 апреля 2024

Глава МАГАТЭ призвал прекратить нападения на станцию.

Немедленно остановить атаки на Запорожскую АЭС призвал гендиректор МАГАТЭ. По словам Рафаэля Гросси, удары по станции несут угрозу ядерной безопасности.

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Гросси пришел к выводу, что удар, нанесенный 9 апреля по тренажерному центру ЗАЭС, указывает на готовность продолжать атаки. Кто бы ни стоял за ними, они играют с огнем, заявил глава МАГАТЭ.

В пресс-релизе агентства, в то же время, отмечается, что подвергшийся сегодня нападению тренажерный центр ЗАЭС расположен за периметром объекта. В МАГАТЭ считают, что инцидент не представлял прямой угрозы ядерной безопасности и сохранности ЗАЭС. Однако в тренажерном центре постоянно присутствуют сотрудники ЗАЭС – так что атака представляла угрозу их здоровью и жизни, передает ТАСС.

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