Гросси усмотрел угрозу в ударе по тренажерному центру ЗАЭС

Глава МАГАТЭ призвал прекратить нападения на станцию.

Немедленно остановить атаки на Запорожскую АЭС призвал гендиректор МАГАТЭ. По словам Рафаэля Гросси, удары по станции несут угрозу ядерной безопасности.

Гросси пришел к выводу, что удар, нанесенный 9 апреля по тренажерному центру ЗАЭС, указывает на готовность продолжать атаки. Кто бы ни стоял за ними, они играют с огнем, заявил глава МАГАТЭ.

В пресс-релизе агентства, в то же время, отмечается, что подвергшийся сегодня нападению тренажерный центр ЗАЭС расположен за периметром объекта. В МАГАТЭ считают, что инцидент не представлял прямой угрозы ядерной безопасности и сохранности ЗАЭС. Однако в тренажерном центре постоянно присутствуют сотрудники ЗАЭС – так что атака представляла угрозу их здоровью и жизни, передает ТАСС.

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