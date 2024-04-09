Уровень воды в реке Урал у Оренбурга превысил опасную отметку

Вода поднялась до 931 сантиметра

Уровень воды в реке Урал превысил критическую отметку в 930 сантиметров. Об этом сообщила пресс-служба мэрии в своем телеграм-канале. Ранее глава города Сергей Салмин прогнозировал, что в случае превышения этого показателя, в городе будут затоплены новые территории.

По данным на утро 9 апреля в городе было затоплено 1580 домов и более двух тысяч приусадебных участков. В Оренбурге объявляли эвакуацию. В соседнем Орске река прорвала дамбу и смыла половину города. Жителей отправили в пункты временного размещения.

Вода также подтапливает федеральную трассу М-5. Дорожники укрепляют обочины, делают там насыпи из щебня.

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