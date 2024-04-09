В мирной конференции по Украине примет участие президент США

Швейцарские СМИ утверждают, что Джо Байден приедет на саммит

Джо Байден собирается приехать в Швейцарию и принять участие в мирной конференции по Украине. Об этом пишет издание Neue Zürcher Zeitung. При этом журналисты отмечают, что официального подтверждения этой информации нет. Просто организаторы еще не рассылали никому приглашения. Даже в Киев.

Президент Швейцарии Виола Ахмед ранее заявила, что Зеленский попросил организовать саммит по Украине. По версии Киева, на нем будет утверждена "украинская формула мира". При этом глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис настаивал, что без участие России провести такой саммит невозможно.

Ранее российский МИД заявлял, что при выстраивании отношений со Швейцарией наша страна теперь учитывает отход Берна от политики нейтралитета. И помнит о том, что Швейцария поддерживает Украину.

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