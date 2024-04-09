ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В мирной конференции по Украине примет участие президент США

21:35
  • вторник
  • 09 апреля 2024

Швейцарские СМИ утверждают, что Джо Байден приедет на саммит

Джо Байден собирается приехать в Швейцарию и принять участие в мирной конференции по Украине. Об этом пишет издание Neue Zürcher Zeitung. При этом журналисты отмечают, что официального подтверждения этой информации нет. Просто организаторы еще не рассылали никому приглашения. Даже в Киев.

Байден предупредил Нетаньяху о недопустимости ударов по гуманитарным миссиям
Американские журналисты требуют через суд сведения о здоровье Байдена

Президент Швейцарии Виола Ахмед ранее заявила, что Зеленский попросил организовать саммит по Украине. По версии Киева, на нем будет утверждена "украинская формула мира". При этом глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис настаивал, что без участие России провести такой саммит невозможно.

Ранее российский МИД заявлял, что при выстраивании отношений со Швейцарией наша страна теперь учитывает отход Берна от политики нейтралитета. И помнит о том, что Швейцария поддерживает Украину.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Джо Байден
Джо Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.