Пентагон потребовал расследовать причастность России к "гаванскому синдрому"

Ранее в США не считали Москву связанной с этим явлением

Возможная причастность России к проявлению "гаванского синдрома" должна стать предметом расследования американской разведки. С таким заявлением выступил глава Пентагона Ллойд Остин.

Как сказал министр обороны на слушаниях в сенате США, руководители разведывательного сообщества заверили его в том, что продолжат рассматривать и расследовать любые новые свидетельства по этому вопросу и продолжат давать свои оценки.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не считают Россию причастной к случаям "гаванского синдрома". Однако Остин заявляет, что данные о причастности России к подобным инцидентам достойны изучения, передает РИА Новости.

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