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Депутаты Рады хотят исключить демобилизацию из нового закона

22:36
  • вторник
  • 09 апреля 2024

Законопроект об усилении мобилизации будет рассмотрен во втором чтении

Депутаты Верховной Рады рассмотрят во втором чтении закон об усилении мобилизации. Об этом сообщают новостные украинские телеграм-каналы. Отмечается, что в новом варианте слово демобилизация осталось только в отношении  лиц, получивших инвалидность и освобожденных из плена. Последние могут заявить о нежелании продолжать военную службу. 

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Для уклонистов предлагают ввести ограничения. Например, запретить управлять автомобилем. Или выезжать за границу. При чем в обоих случаях возможны исключения. Также депутаты предложили обязать всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию. 

Кроме того, все граждане, получившие инвалидность после 24 февраля 2022 года, обязаны будут пройти переосвидетельствование. И затем проходить его каждый год. Исключение сделают для тех, кто получил инвалидность в результате ранения. 

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