Депутаты Рады хотят исключить демобилизацию из нового закона

Законопроект об усилении мобилизации будет рассмотрен во втором чтении

Депутаты Верховной Рады рассмотрят во втором чтении закон об усилении мобилизации. Об этом сообщают новостные украинские телеграм-каналы. Отмечается, что в новом варианте слово демобилизация осталось только в отношении лиц, получивших инвалидность и освобожденных из плена. Последние могут заявить о нежелании продолжать военную службу.

Для уклонистов предлагают ввести ограничения. Например, запретить управлять автомобилем. Или выезжать за границу. При чем в обоих случаях возможны исключения. Также депутаты предложили обязать всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию.

Кроме того, все граждане, получившие инвалидность после 24 февраля 2022 года, обязаны будут пройти переосвидетельствование. И затем проходить его каждый год. Исключение сделают для тех, кто получил инвалидность в результате ранения.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"