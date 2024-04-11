В Шотландии пришлось остановить поезд из-за штурмовика из "Звездных войн"

Все смешалось в этом мире

Иногда карнавал может обернуться драмой. А ряженые, играющие чужие роли, вдруг получают власть над миллионами людей. Хотя еще вчера они были просто героями фильмов.

В шотландском городе Абердин остановили поезд из-за тревожных сообщений пассажиров. В вагоне в полном обмундировании ехал боевик. Никого не трогал, но выглядел угрожающе. 50-летний Дэн Гиллеспи, известный как Грампианский штурмовик из "Звездных войн", десять лет ходит при параде, добавив к костюму за 1000 фунтов стерлингов шотландский килт.

"Можете закрыть эту страницу. Занимаюсь этим десять лет и впервые возникла проблема с бластером штурмовика. Бластер был в кобуре, поэтому его даже не вытащили", - заявил Дэн.

И добавил: с маскарадом, то есть косплеем, покончено.

Все смешалось в этом мире. На Шотландских островах мирно сосуществуют викинги и штурмовики из "Звездных войн".

Карнавал приходит к нам. Иногда и целая страна может перейти в карнавальный режим. Так, на Украине в 2014 году одним из кандидатов в президенты чуть не стал… Дарт Алексеевич Вейдер. На выборы шел под лозунгом "Преобразуем Украину в Первую Галактическую империю!". Шансы были велики. Но украинский ЦИК отказал Дарту Алексеевичу в регистрации, придравшись к несоответствию данных о месте и времени проведения съезда его партии.

На следующих выборах победил другой киногерой комического жанра. Амбиций было не меньше. Обещания оказались не менее фантастическими. И главным было - перетянуть людей Донбасса на сторону украинской власти.

Можно ряженого назвать президентом. Но все понимают, что в действительности все не так, как на самом деле.

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