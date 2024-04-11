Весенний паводок охватывает все новые регионы России

В опасной зоне - Томская и Тюменская области

Весенний паводок охватывает все новые регионы страны. В опасной зоне - Томская и Тюменская области. В Оренбурге уровень воды в реке Урал стал рекордным за всю историю метеонаблюдений и превысил десять с половиной метров. Эвакуированы 7 тысяч человек.

Приход большой воды со дня на день ждут в Кургане, река Тобол тоже решила показать исторический максимум. В зоне возможного подтопления - 60 населенных пунктов.

Между тем в Орск, где вода начала постепенно отступать, спецборт МЧС доставил партию гуманитарных грузов общим весом около 35 тонн. Это продукты питания, средства личной гигиены, медикаменты, пледы и бутилированная вода. Помощь жителям населённых пунктов, пострадавшим от паводка, оказывает вся страна.

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