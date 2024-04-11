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Власти Казахстана предупредили жителей о готовности к возможной эвакуации

08:36
  • четверг
  • 11 апреля 2024

Волна идет вниз по реке Урал

Бразилия выразила поддержку России и Казахстану в связи с последствиями сильных паводков. В соседней республике волна идет вниз по реке Урал. В зоне затопления - десять из семнадцати областей.

Опасную зону уже покинули более 95 тысяч человек, треть из них - дети. В борьбе с паводком саперы подрывают русла рек для более быстрого прохода воды, спасатели возводят защитные дамбы.

Пока пик половодья не пройден, и власти предупреждают жителей о готовности к возможной эвакуации. По договоренности президентов России и Казахстана МЧС двух стран координируют действия в зоне половодья.

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