Группировкой "Восток" отбиты две контратаки и сорвана ротация противника под Угледаром

Российские войска улучшили свое положение по переднему краю на южнодонецком, донецком и авдеевском направлениях. Потери ВСУ за последние сутки составили около тысячи боевиков. Группировкой "Восток" отбиты две контратаки и сорвана ротация противника под Угледаром.

На южнодонецком участке фронта зенитные ракетные комплексы "Бук-М1" группировки "Восток" надежно прикрывают наши подразделения от воздушных атак неонацистов. Расчеты точными ударами поражают крылатые ракеты и разведывательные дроны врага. Беспилотники "Лелека", корректирующие огонь артиллерии ВСУ, обречены при входе в зону действия нашей РЛС. Не спасает даже высота полета - до двух с половиной километров. "Бук" также уничтожают самолеты и вертолеты противника. Эффективность ЗРК - стопроцентная.

Многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 уничтожили опорник и живую силу боевиков. Экипажи нанесли удар неуправляемыми фугасными боеприпасами с универсальным модулем планирования и коррекции. Они поражают цели с безопасного расстояния, вне зоны действия средств ПВО противника. Разведка подтвердила - задача выполнена, и Су-34 благополучно вернулись на аэродром вылета.

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