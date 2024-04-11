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Минобороны сообщило о подвиге ефрейтора Гацунаева и рядового Авлохова

08:44
  • четверг
  • 11 апреля 2024

В составе подразделения они пошли на штурм опорного пункта националистов

В Минобороны России представили новые данные о героической службе бойцов в зоне проведения спецоперации.

Ефрейтор Таймураз Гацунаев и рядовой Урузмаг Авлохов в составе подразделения пошли на штурм опорного пункта украинских националистов. Обезвредив охрану, они внезапно атаковали противника. В ходе скоротечного боя враг понес значительные потери, часть радикалов сдалась в плен.

Через некоторое время ВСУ попытались вернуть утраченные позиции. После артобстрела и удара дронов неонацисты пошли в наступление. Однако наши бойцы сумели удержать важный рубеж и улучшили положение российских войск по переднему краю.

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