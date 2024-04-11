УПЦ лишилась еще двух храмов

Здания будут переданы государственным музеям

У канонической Украинской православной церкви отобрали еще два храма.

Верховный суд страны вынес решение об изъятии Свято-Михайловского храма в Переяславе Киевской области и древнейшего Никольского - в Каменец-Подольском. Здания будут переданы государственным музеям.

В постановлении особо указано - оно является окончательным и обжалованию не подлежит.

Как сообщили накануне на заседании Синода УПЦ, в стране захвачено уже около полутора тысяч храмов. Большая часть из них перешла под управление неканонической и националистической "Православной церкви Украины", которую активно поддерживает киевский режим.

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