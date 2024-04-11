Главу Гагаузии подвергли досмотру в аэропорту Кишинева

Накануне вечером она вернулась из Москвы

Унизительным проверкам и досмотру подвергли в аэропорту Кишинева главу Гагаузии Евгению Гуцул. Накануне вечером она вернулась из Москвы, где провела встречу с Владимиром Путиным.

Как сообщил спикер парламента автономии, молдавские пограничники тщательно досмотрели все личные вещи, вплоть до телефонов. Зато на выходе из зала прилета Гуцул встречали цветами и аплодисментами. Жители Гагаузии специально приехали в аэропорт, чтобы выразить ей поддержку.

Тем временем в столицу автономии - город Комрат - прибыла президент страны. Визит Майи Санду проходит на фоне протестов. Люди обвиняют главу государства в предательстве интересов страны ради членства в ЕС.

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