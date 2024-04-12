Гороскоп на сегодня, 12 апреля, для всех знаков зодиака

Ретро Меркурий силен как никогда

Овны

Солнце и ретро Меркурий в вашем знаке объединяют силы, чтобы вы получили важный урок или сделали вывод. Подумайте, чему вас хочет научить текущая ситуация.

Тельцы

Через неделю Солнце перейдет в ваш знак, обозначая начало нового личного года. У вас есть целых семь дней на то, чтобы завершить дела и похвалить себя за все, что сделано.

Близнецы

Этот весенний день несет радость освобождения: вы сможете избавиться от чего-то надоевшего. Освободившиеся ресурсы потратьте на себя, ведь вы этого достойны!

Раки

Если вы давали какие-то обещания, особенно на работе, вспомните и выполните их. Это пойдет на пользу вашей деловой репутации и отучит бросать слова на ветер.

Львы

Звезды создали вам идеальную возможность закрыть долги по учебе, сдать работу. Составьте список дел, которые зависли, и постарайтесь завершить их к 25 апреля.

Девы

Ретро Меркурий сегодня силен как никогда: он поможет вам что-то вспомнить, найти потерянное, навести порядок. Если вы что-то должны, постарайтесь вернуть.

Весы

Кажется, вы готовы дать второй шанс бывшим партнерам – деловым или романтическим. Хотите знать, чем это закончится? Спросите свое сердце, оно знает ответ!

Скорпионы

Если у вас есть проблемы со здоровьем, они сегодня напомнят о себе. Остальным представителям знака тоже не мешает подумать, как улучшить свою форму и стать еще сильнее.

Стрельцы

Самое время закончить творческие проекты, подвести итоги своих затей – что вы забросили, а что оказалось интересным? Сделайте выводы и идите дальше.

Козероги

Домашние дела, которыми вы занимались в последнее время, покажут первый результат. Вы поймете, как действовать эффективнее и быстрее достичь цели.

Водолеи

День подходит для бумажной работы, которую вы давно откладывали. Хорошо наводить порядок в документах, чистить гаджеты и компьютеры, электронную почту.

Рыбы

Хотите знать, куда утекают ваши деньги? Попробуйте сегодня проанализировать свои расходы и выяснить, без каких покупок вполне можно было бы обойтись.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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