В пригороде Нальчика блокировали бандитов, открывших огонь по силовикам

Введен режим КТО

В садовом товариществе в пригороде Нальчика сотрудники правоохранительных органов заблокировали бандитов. Преступники открыли огонь по силовикам в ответ на предложение сдаться. Об этом в четверг, 11 апреля, рассказали в Национальном антитеррористическом комитете.

В НАК уточнили, что во время оперативно-розыскных мероприятий поступили сведения о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности.

Чтобы гарантировать безопасность граждан во время задержания бандитов, в районе ввели режим контртеррористической операции, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Национальный антитеррористический комитет выработал дополнительные меры по усилению безопасности на объектах, которые могут стать целями террористических атак. Там подчеркнули, что быстро меняющаяся обстановка требует дальнейшего совершенствования совместных действий государственных органов.

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