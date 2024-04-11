ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВС России сбили 12 украинских дронов над шестью регионами

08:31
  • четверг
  • 11 апреля 2024

Информация о жертвах и пострадавших не поступала

Средства российской системы противовоздушной обороны в ночь на четверг, 11 апреля, пресекли свыше десятка попыток киевского режима ударить по территории России с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Силы ПВО за сутки сбили 172 украинских беспилотника
ВС России сбили ракету "Нептун" и четыре беспилотника ВСУ

Как сообщается в Telegram-канале Министерства обороны России, всего за ночь перехвачено и уничтожено двенадцать украинских БПЛА. Это произошло над территориями Курской (три беспилотника), Тамбовской (три), Белгородской (два), Брянской (один) Липецкой (один) областей, а также над Республикой Мордовия (два).

Власти Липецкой области рассказали, что беспилотник упал на строящееся здание районной больницы в селе Доброе, погибших нет.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя продолжение террористической активности киевского режима, подчеркивал, что российские военные остаются начеку, специальная военная операция продолжается.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что по мере того, как Запад накачивает Украину новыми ударными вооружениями, расход зенитных управляемых ракет к системам ПВО с российской стороны будет возрастать.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Работа ПВО ВС России
Работа ПВО ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.