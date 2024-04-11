ВС России сбили 12 украинских дронов над шестью регионами

Информация о жертвах и пострадавших не поступала

Средства российской системы противовоздушной обороны в ночь на четверг, 11 апреля, пресекли свыше десятка попыток киевского режима ударить по территории России с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщается в Telegram-канале Министерства обороны России, всего за ночь перехвачено и уничтожено двенадцать украинских БПЛА. Это произошло над территориями Курской (три беспилотника), Тамбовской (три), Белгородской (два), Брянской (один) Липецкой (один) областей, а также над Республикой Мордовия (два).

Власти Липецкой области рассказали, что беспилотник упал на строящееся здание районной больницы в селе Доброе, погибших нет.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя продолжение террористической активности киевского режима, подчеркивал, что российские военные остаются начеку, специальная военная операция продолжается.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что по мере того, как Запад накачивает Украину новыми ударными вооружениями, расход зенитных управляемых ракет к системам ПВО с российской стороны будет возрастать.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"