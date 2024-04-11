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Россиянам рекомендовали отказаться от поездок в страны Ближнего Востока

08:35
  • четверг
  • 11 апреля 2024

Напряженная обстановка сохраняется

МИД России настоятельно рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в регион Ближнего Востока.

Особенно в Израиль, Ливан и на палестинские территории, сообщила РИА Новости официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Исключение может составлять только крайняя необходимость.

"Напряженная обстановка в регионе Ближнего Востока сохраняется", - подчеркнула дипломат.

Ситуация в Иордании пока стабильная, перенос боевых действий боевых действий из сектора Газа на ее территорию пока не грозит, добавила Захарова.

Актуальную информацию и рекомендации по поездкам можно найти в мобильном приложении "Помощник за рубежом", на сайтах российских дипломатических миссий и консульского департамента и ДСКЦ.

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