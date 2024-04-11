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Польша подняла в воздух самолеты из-за "активности дальней авиации России"

08:26
  • четверг
  • 11 апреля 2024

Для обеспечения собственной безопасности

Польша и ее союзники подняли в воздух самолеты из-за "активности дальней авиации России".

Сегодня ночью наблюдается интенсивные взрывы на территории Украины, Польша обязана обеспечить собственную защиту, сообщило Оперативное командование ВС Польши в соцсети X (бывший Twitter).

Местных жителей предупредили о повышении уровня шума в юго-восточной части страны.

Это уже не первый раз, когда Польша сообщает о работе самолетов из-за "активности России". Предыдущий раз польская авиация поднималась в небо в ночь на 6 апреля.

В ночь на 11 апреля на большей части Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы прозвучали, в частности, в Одессе, Киеве, Харькове, а также во Львовской и Ивано-Франковской областях.

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