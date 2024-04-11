В Пентагоне решили "преподать урок" России в контексте Крыма

Украина считает регион своим

Необходимо добиться того, чтобы "преподать урок" российским властям в контексте принадлежности Крыма. Такое заявление сделала в среду, 10 апреля, помощник министра обороны США по международной безопасности Селеста Уолландер.

Как заявила чиновница, для нее "исполнение международной нормы о том, что границы нельзя менять силой, абсолютно жизненно необходимо, чтобы преподать Путину урок".

Представитель Пентагона отметила, что очень важно, "чтобы Россия не забирала территории посредством использования силы". По ее словам, если удастся такого добиться — "это стратегический успех для Украины и США". Однако для этого, по словам Уолландер, "критически важно" согласовать в Конгрессе выделение новой помощи Киеву, сообщает РИА Новости.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский, делясь деталями плана нового контрнаступления, заявил, что командование Вооруженных сил Украины рассчитывает разрушить Крымский мост. Также атаке, по замыслу киевского режима, должны подвергнуться военные аэродромы и мосты, по которым подвозят технику и боеприпасы.

Однако глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов подчеркнул, что "от наличия плана до его реализации – это очень большой путь и должны быть соответствующие ресурсы для их реализации, но на сегодняшних день у них этих ресурсов не просматривается".

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