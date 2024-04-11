Стало известно состояние пострадавших при обстреле ВСУ журналистов

Одному из них провели операцию

Пострадавшие при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) журналисты ГТРК "Луганск" находятся в удовлетворительном состоянии.

Как ожидается, сегодня после проведенной операции выпишут из больницы оператора Дениса Шума. Из его бедра извлекли осколок полтора сантиметра от артиллерийского снаряда. Журналист продолжит лечение дома, рассказали его коллеги.

Другой пострадавший - корреспондент Артем Юндас – восстанавливается дома, передает ТАСС.

Журналисты ГТРК "Луганск" попали под украинский обстрел 10 апреля на кременском направлении ЛНР. Оператор Шум был ранен в ногу, а корреспондент Юндас получил контузию.

Делом занялся Следственный комитет России. Все обстоятельства будут установлены, а причастные к обстрелу вычислены, сообщили в ведомстве. В МИД России назвали обстрел журналистов преступной акцией киевского режима.

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