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"Ангару-А5" попытаются запустить в третий раз

09:11
  • четверг
  • 11 апреля 2024

Предыдущие две попытки срывались в последний момент

Государственная комиссия выдала разрешение на повторную попытку запуска тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный в Амурской области.

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"Ангара-А5" допущена к заправке и пуску, старт намечен на 12:00 по московскому времени с площадки 1А. Это будет уже третья попытка за последние три дня, напоминает РИА Новости.

9 апреля буквально в последнюю минуту перед стартом пуск "Ангары" был отменен: сработала автоматика из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. Вторая попытка 10 апреля также сорвалась в последний момент.

В декабре 2020 года Минобороны России впервые показало видео полета тяжелого ракета-носителя "Ангара-А5". Возглавлявший тогда "Роскосмос" Дмитрий Рогозин эмоционально прокомментировал успешный запуск ракеты фразой: "Она летает, черт возьми!!!".

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Ракета "Ангара-А5"
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