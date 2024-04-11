Пентагон пытается помешать российским военным использовать Starlink

Это спутниковая сеть для широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты

Американское Министерство обороны предпринимает усилия, чтобы не допустить использования российскими военными систем спутниковой интернет-связи Starlink. Об этом рассказал помощник шефа Пентагона Джон Пламб.

Как пишет Defence One, Пламб заверил, что Пентагон сотрудничает с властями Украины и представителями компании SpaceX, чтобы помешать применению спутниковой интернет-связи Россией.

Чиновник признал, что Вашингтону не под силу заставить компанию SpaceX прекратить обслуживать спутники, находящиеся в распоряжении России, при этом российская сторона якобы закупает необходимые ей терминалы на черном рынке.

В марте представители Демократической партии в Палате представителей Конгресса США инициировали расследование в отношении компании SpaceX. Причиной стали сообщения о том, что российские военные якобы используют спутники Starlink производства SpaceX при ведении боевых действий в рамках спецоперации на Украине.

При этом российские власти опровергали инсинуации о том, что спутники Starlink применяются в России. Спикер Кремля Дмитрий Песков напомнил, что терминалы Starlink не сертифицированы в нашей стране — эта система "не может сюда официально поставляться и не поставляется официально".

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