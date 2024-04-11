В Оренбурге уровень реки Урал стал рекордным за всю историю наблюдений

Военные самолеты доставили в город почти сто тонн гуманитарной помощи

В Оренбурге подтоплено около 4 тысяч жилых домов. За сутки их количество увеличилось на полторы тысячи. Уровень воды на реке Урал вырос на 82 сантиметра и уже приближается к 11 метрам. Критическая отметка превышена на 1 метр и 30 сантиметров.

На месте работают спасатели, которые ведут поиск пострадавших. Эвакуировано более тысячи человек. Людям неустанно напоминают, что пить можно только кипяченую или бутилированную воду.

В Оренбург вылетел глава МЧС Александр Куренков. По поручению президента, все необходимые ресурсы направлены на ликвидацию паводков и восстановление пострадавших населенных пунктов.

В районе Орска уровень Урала идет на спад. В Оренбургской области от воды освободилось 630 домов и 700 приусадебных участков. Однако ситуация остается критической. Район Форштадт - один из самых пострадавших. Сейчас уровень значительно упал. Местные жители использую лодки чтобы добраться до своих домов и оценить ущерб.

Местный житель Владимир впервые после прихода большой воды заходит, а точнее, заплывает домой. Внутри воды практически по пояс. Плавает мебель. Детские игрушки и вещи. Уничтожена бытовая техника. На кухонном столе осталась кружка чая. В этом доме Владимир жил вместе с супругой и дочкой.

Сейчас пострадавшие получают единовременные выплаты. Деньги уже пришли двум тысячам человек. Заявления написали более 27 тысяч. Для людей, которые еще долго не смогут вернуться в свои дома, будут организованы пункты длительного пребывания. Самолеты МЧС доставили в Оренбург и Орск гуманитарную помощь. Десятки тонн продуктов, медикаментов, теплых вещей, средств личной гигиены. Еще один Ил-76 оперативно перебросил 4 километра быстровозводимых дамб в Тюменскую область. С их помощью защитят дома от прихода воды.

Петр Вершинин, "ТВ Центр"

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