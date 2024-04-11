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ВС России полностью освободили Первомайское

11:43
  • четверг
  • 11 апреля 2024

Бои за него шли почти год

Российские десантники при поддержке авиации ворвались на окраины Часов Яра. Обстановка в воздухе полностью под огневым контролем фронтовых штурмовиков и истребителей. "Двойка" беспрепятственно проходит буквально над крышами домов. Обнаружив позиции ВСУ в лесополосе, самолеты набирают высоту. И через минуту – новая атака планирующими авиабомбами.

То, что еще две недели назад генштаб ВСУ называл фантазиями русских генералов, сегодня для Киева - смертельная реальность. Часов Яр - последний хорошо подготовленный к обороне опорный пункт на артемовском направлении - теряет одну линию траншей за другой уже внутри города. Сейчас, говорят артиллеристы, главная задача - помочь десантникам закрепиться. Вся огневая мощь реактивных установок, гаубиц, минометов сосредоточена на высотах вокруг Часов Яра, где у националистов закопаны десятки бетонных дотов.

После каждого прямого попадания на одну огневую точку у ВСУ в Часов Яре становится меньше. А разведчики и танкисты говорят - из поврежденных блиндажей националисты сразу бегут и не возвращаются. Знают, что следующий залп будет для них последним.

Минувшие сутки наверняка войдут в историю СВО. Российским войскам удалось полностью освободить Первомайское. Это пригородный поселок Донецка. И бои за него шли почти год. А сам донецкий фронт прорван в глубину сразу на 5 километров. В эти минуты наши бойцы заходят в поселки Усманское, Яснобродово и Нейтайлово. В Бердычах и Семеновке идет ликвидация последних очагов сопротивления. А в Сумской области ударом "Искандера"  ракетчики уничтожили разом 32 полевых пушки, которые националисты размесили на площадке и готовили к ремонту. 

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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