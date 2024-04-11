Байден попытался сбежать от вопроса о мире на Украине

Но ответить все же пришлось, хоть и странным образом

Принять за два дня: Верховная Рада под давлением Зеленского утвердила во втором чтении драконовский законопроект о мобилизации. День на рассмотрение поправок, день на голосование. Хотя в документе - более полутора тысяч страниц. Гражданам того, что осталось от Украины, ничего хорошего ждать не стоит. Ведь главарь нацистского режима пообещал западным кураторам конфликта очередное контрнаступление. Пушечное мясо он предоставит. В обмен на деньги и оружие.

Тем временем Дмитрий Кулеба меняет профессию. Из глав украинского МИДа - в актеры. Сам признался: примеряется к роли злого дипломата. Уже придумал сам для себя и первую сцену трагикомедии: раскулачивание американцев. Виртуально он уже порыскал в чужих закромах и нашел там системы ПВО Patriot.

"Добрая дипломатия не сработала. Будем просить жестко. Вы и правда верите, что во всей армии США нет ни одной запасной системы Patriot, которая не находится на боевом дежурстве и которую нельзя передать Украине? Я не верю. Я чувствую, что бьюсь головой о стену, хотя я дипломат, а значит, должен разбирать стену по кирпичику. Но поскольку такая дипломатия не работает, мне хочется биться об стену", - сказал он.

Джо Байден попытался сбежать с пресс-конференции, когда начались неудобные вопросы о том, есть ли у США план по установлению мира на Украине. Без заранее подготовленной бумажки пришлось ответить так, как получилось. По версии 81-летнего политика, подбрасывание денег в топку конфликта может его остановить.

"Война на Украине закончится тогда, когда лидер Палаты представителей позволит проголосовать. Существует подавляющая поддержка Украины у большинства демократов и республиканцев. Голосование должно быть сейчас же", - заявил Байден.

Член британского парламента Джордж Галлоуэй доходчиво разъясняет, почему поставки натовских вооружений и денежные транши не остановят конфликт на Украине - да потому что это все и есть его причина и подпитка. И цель Москвы - отодвинуть все эти орудия убийства как можно дальше от русских.

"Вторжение НАТО на Украину никогда не называлось вторжением. Это называлось "Майдан". Хотя киевский режим убивал тысячи человек, среди которых женщины и дети, начиная с 2014 года, и все еще стреляет по ни в чем не повинному гражданскому населению Донбасса из американской и западной артиллерии и произведенными Штатами боеприпасами. Джо Байдену глубоко плевать на народ Украины. Преступное семейство Байденов просто набивает там карманы", - отметил парламентарий.

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин, выступающая категорически против финансирования режима Зеленского, напоминает об еще одной подоплеке конфликта. О том, какие ценности отстаивает Москва в ходе спецоперации: "Украинское правительство нападает на христиан. Украинское правительство казнит священников. Россия защищает христианство. И это еще кое-что, что ясно и очевидно для многих людей, которые внимательно следят за происходящим".

Кстати, мобилизацию священников, естественно, канонической православной церкви на Украине уже начали. Комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки не поддержал идею о предоставлении отсрочки или брони для священнослужителей.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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