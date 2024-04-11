В Приморском крае продолжается посевная кампания

Зерновые культуры планируют вырастить на площади более 20 тысяч гектаров

Фермеры выезжают на поля уже ранним утром. Пока солнце и не зарядили дожди, нужно засеять как можно больше. Управлять современной сельскохозяйственной техникой совсем не сложно. Нажимаем на газ - и машина поехала. Кроме того, установлен автопилот. Трактор сам разворачивается, выезжает на нужный трек и едет, при этом руль даже можно не держать.

И такими технологиями оснащают в Приморье все больше тракторов и комбайнов. Это не только удобно, но и практично. Благодаря точной навигации машина не пропустит ни один сантиметр земли. Да и комфортные условия привлекают работников.

В этом году теплая погода позволила выйти в поля на несколько дней раньше. Сейчас время зерновых культур. Всего в крае планируют ими засеять 22 тысячи гектаров. Это ячмень, пшеница и овес. Причем на последний многие фермеры делают особый упор.

"Овес в этом году мы увеличиваем по сравнению с другими культурами. В этом году мы столько посеяли овса, чтобы и на местном рынке продавать, и выйти на Китай", - рассказал Александр Лысенко, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства.

Овес используют как кормовую базу в животноводстве. И это зерно, впрочем, как и другие злаки, в Китае пользуется большим спросом. В первую очередь из-за качества.

Перед посевом овес обязательно обрабатывают специальным средством, которое защищает от болезней, грибков и к тому же обогащает необходимыми микроэлементами. На выходе зерно получается уже не золотистым, а розовым. Это означает, что оно прошло все необходимые обработки.

Огромные мешки один за другим везут на поле. Бункер сеялки пополняют каждый час. Семена обязательно смешивают с удобрением.

Приморские тайфуны заставляют фермеров подстраиваться под их правила. Например, на полях в селе Фадеевка все время выращивали картофель. Но наводнение не раз уничтожало весь урожай. Теперь плодородные земли засевают культурами, которые можно убрать до сезона дождей.

Посевная кампания в Приморье сейчас в самом разгаре. Вслед за ранними культурами пойдут кукуруза и соя. Всего в этом году сельхозпроизводители планируют посеять около 500 тысяч гектаров.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр"

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