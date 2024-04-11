В Общественной палате обсудили возрождение кадетского образования

Необходимо выработать единый подход к этому направлению обучения

Конференция под названием "Сознание будущих героев Отечества формируется сегодня" состоялась в Общественной палате России.

Среди участников - ветераны Вооруженных сил, представители СМИ, Министерства обороны и военных училищ.

Главной темой мероприятия стало полноценное возрождение государственного кадетского образования. Как подчеркнули эксперты, для достижения этой цели необходимо выработать единый подход к этому направлению обучения, а также усовершенствовать работу соответствующих корпусов военных училищ.

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