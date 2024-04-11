В Общественной палате обсудили возрождение кадетского образования

Необходимо выработать единый подход к этому направлению обучения
Конференция под названием "Сознание будущих героев Отечества формируется сегодня" состоялась в Общественной палате России.
Среди участников - ветераны Вооруженных сил, представители СМИ, Министерства обороны и военных училищ.
Главной темой мероприятия стало полноценное возрождение государственного кадетского образования. Как подчеркнули эксперты, для достижения этой цели необходимо выработать единый подход к этому направлению обучения, а также усовершенствовать работу соответствующих корпусов военных училищ.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"