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В Нальчике в ходе КТО уничтожили двух боевиков

09:56
  • четверг
  • 11 апреля 2024

Они планировали теракты

Двое боевиков ликвидированы в Нальчике (Кабардино-Балкария) в ходе контртеррористической операции (КТО).

Террористов заблокировали в садовом товариществе в пригороде Нальчик, они открыли огонь по силовикам на предложение сдаться. В результате бандиты были нейтрализованы, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Как удалось выяснить, боевики входили в состав международной террористической организации. Они планировали диверсии и теракты на территории КБР.

В настоящий момент КТО в КБР завершена, на месте обнаружены автоматическое оружие и боеприпасы. Работают взрывотехники ФСБ России.

Потерь среди участвующих в КТО сотрудников ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии нет, никто из мирных жителей не пострадал.

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