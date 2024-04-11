В Нальчике в ходе КТО уничтожили двух боевиков

Они планировали теракты

Двое боевиков ликвидированы в Нальчике (Кабардино-Балкария) в ходе контртеррористической операции (КТО).

Террористов заблокировали в садовом товариществе в пригороде Нальчик, они открыли огонь по силовикам на предложение сдаться. В результате бандиты были нейтрализованы, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Как удалось выяснить, боевики входили в состав международной террористической организации. Они планировали диверсии и теракты на территории КБР.

В настоящий момент КТО в КБР завершена, на месте обнаружены автоматическое оружие и боеприпасы. Работают взрывотехники ФСБ России.

Потерь среди участвующих в КТО сотрудников ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии нет, никто из мирных жителей не пострадал.

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