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Мыши или нет: Минстрой и Минприроды выяснят причину прорыва дамбы в Орске

10:04
  • четверг
  • 11 апреля 2024

Вечером 5 апреля в Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах

Истинные причины прорыва дамбы в Орске будут устанавливать эксперты министерств строительства и природы. Об этом в четверг, 11 марта, рассказал глава Минстроя Ирек Файзуллин.

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Политик прокомментировал сообщения СМИ о том, что дамбу якобы прогрызли мыши — это, по версии, распространившейся в интернете, и стало причиной ее разрушения. Министр пообещал, что "мы проведем обследование совместно с министерством природных ресурсов, как что прогрызли".

Файзуллин подчеркнул, что "дамба терпела нагрузку где-то 5,5 метра, по факту у нас 10 пришло". Прорыв произошел потому, что "с огромной скоростью огромная масса воды надавила". Он призвал разобраться в ситуации и лишь потом оглашать результаты, сообщает РИА Новости.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер рассказал, что в затопленном Орске построят новую дамбу. По словам главы региона, при создании проекта новой дамбы специалисты оценят все риски и учтут сложившуюся ситуацию с напором воды и высотой сооружения.

После прорыва дамбы в Орске было возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности. В местной прокуратуре сообщали, что прорыв произошел в связи с несвоевременно принятыми мерами, направленными на содержание этого гидротехнического сооружения.

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