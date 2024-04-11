Президент Финляндии призвал сбавить воинственную риторику в адрес России

Стубб признал, что его "несколько беспокоят эти довольно воинственные разговоры"

Европе следовало бы отказаться от воинственных слов в адрес России и сконцентрироваться на совершенствовании собственного военного потенциала. Такое мнение высказал президент Финляндии Александр Стубб.

Как пишет The Financial Times, политик указал, что воинственная риторика отвлекает европейские государства от необходимости сфокусироваться на немедленной помощи Киеву и подготовке собственных вооруженных сил к возможному конфликту.

Стубб признал, что его "несколько беспокоят эти довольно воинственные разговоры о том, что Москва собирается протестировать статью 5", причем якобы "Европа будет следующей на очереди".

Президент Финляндии счел, что это крайне маловероятно, хотя и предложил готовиться к подобному сценарию.

Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что непосредственная угроза нападения на Польшу со стороны России в ближайшие несколько лет отсутствует. При этом политик подчеркнул, что "нельзя сказать, что угрозы вообще нет".

Заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко предупредил, что конфликт на Украине рискует выйти за географические рамки — к этому могут привести авантюрные действия даже одной страны Североатлантического альянса.

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