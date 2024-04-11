Собянин рассказал о модернизации мастерских и лабораторий колледжей Москвы

За пять лет планируется обновить около тысячи помещений

О масштабной программе модернизации среднего профессионального образования Москвы рассказал сегодня в своём блоге мэр Сергей Собянин. В этом году изменения ждут более 230 мастерских и лабораторий столичных колледжей, а за пять лет планируется обновить около тысячи помещений. По словам мэра, это позволит проводить практические и лабораторные работы на современном технологическом уровне с применением оборудования, которое реально работает на предприятиях города.

Подробнее – в блоге на сайте мэра.

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