ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о модернизации мастерских и лабораторий колледжей Москвы

10:09
  • четверг
  • 11 апреля 2024

За пять лет планируется обновить около тысячи помещений

О масштабной программе модернизации среднего профессионального образования Москвы рассказал сегодня в своём блоге мэр Сергей Собянин. В этом году изменения ждут более 230 мастерских и лабораторий столичных колледжей, а за пять лет планируется обновить около тысячи помещений. По словам мэра, это позволит проводить практические и лабораторные работы на современном технологическом уровне с применением оборудования, которое реально работает на предприятиях города.

Подробнее – в блоге на сайте мэра.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Мастерская
Мастерская
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.