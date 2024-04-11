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Российские войска ударили по крупнейшей ТЭС в Киевской области

10:45
  • четверг
  • 11 апреля 2024

После ударов ВС России загорелась одна из крупнейших тепловых электростанций на Украине - Трипольская ТЭС под Киевом.

"В Киевской области попали в энергообъект", - рассказал ТАСС представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Трипольская ТЭС является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.

В ночь на 11 апреля на большей части Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы прозвучали, в частности, в Одессе, Киеве, Харькове, а также во Львовской и Ивано-Франковской областях.  

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