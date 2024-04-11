Российские войска ударили по крупнейшей ТЭС в Киевской области

После ударов ВС России загорелась одна из крупнейших тепловых электростанций на Украине - Трипольская ТЭС под Киевом.
"В Киевской области попали в энергообъект", - рассказал ТАСС представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.
Трипольская ТЭС является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.
В ночь на 11 апреля на большей части Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы прозвучали, в частности, в Одессе, Киеве, Харькове, а также во Львовской и Ивано-Франковской областях.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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